Le Iene infiltrate nel resort extra-lusso del "conclave" Pd: perché i compagni tremano

23 gennaio 2024 a

a

a

Festa mesta per il Pd. Si parla del ritrovo di Gubbio, il raduno dei vertici dem iniziato tra canti in pullman e finito in un clima di sostanziale mestizia. Presente, ma per poco, anche Elly Schlein: toccata e fuga nel resort con Spa in cui il primo partito di opposizione si era rinchiuso alla ricerca di una linea che, però, continua a risultare quasi introvabile.

La struttura scelta dal Pd era il Park Hotel "Ai Cappuccini", la cui proprietaria, Maria Carmela Colaiacovo, è stata intercettata dal Foglio. "Altro che lusso e karaoke. Diciamo che i parlamentari del Pd sono stati particolarmente monastici. Ma spero che nella nostra struttura si siano trovati bene e ci facciano pubblicità", spiega al quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

Dunque l'albergatrice spiega il fatto che la sua struttura sia stata definita come "di super-lusso" non le ha dato certo fastidio. "È un bene che si sia parlato di noi, ne siamo contenti". Sui dem, aggiunge: "Hanno avuto una due giorni molto serrata. E per loro è stato impossibile anche solo usufruire della Spa".

"Escono". Colpo di scena al ritiro del Pd: cos'è successo prima del discorso della Schlein

Ma non solo, perché la Colaiacovo conferma la presenza delle Iene, proprio quelle del programma di Italia 1, in veste di "infiltrati". Quando le chiedono conferma, spiega: "Hanno fatto una prenotazione dando un nome qualsiasi e sono stati ospiti per dodici ore come normali clienti. Poi abbiamo dovuto chiedere loro di andar via, perché ci era stata chiesta la disponibilità di ospitare il seminario a porte chiuse. Quindi gli altri due giorni li hanno passati all'esterno. Vedremo cos'hanno girato, ma nemmeno noi sappiamo cosa aspettarci", aggiunge l'albergatrice.

Le immagini registrate da Le Iene andranno in onda nella puntata del programma di oggi, martedì 23 gennaio. E insomma c'è attesa e curiosità per vedere quali "segreti" del Pd sono riusciti a filmare. Tre giorni di lavoro sul campo, per le Iene: tanto tempo e tanto materiale che, per certo, attendono con trepidazione anche al Nazareno.