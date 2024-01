Enrico Papi è "sparito", un caso a Mediaset: che cosa sta succedendo?

23 gennaio 2024 a

C'è un caso-Enrico Papi e Mediaset? Le indiscrezioni sembrerebbero suggerire l'ipotesi. Di cosa stiamo parlando è presto detto: il suo ritorno in prima serata su Italia 1 potrebbe saltare. Secondo quanto trapela, il Biscione vorrebbe continuare a puntare su Le Iene Show piuttosto che proporre ai telespettatori nuovi programmi, compreso quello (o meglio, quelli) di Enrico Papi.

Il conduttore infatti è sparito dai palinsesti, laddove non si trova traccia di Tilt-Tieni il tempo, un nuovo gioco musicale, così come non si trova traccia dello storico format La pupa e il secchione, che stando ai programmi originari era destinato, appunto, alla prima serata. A rendere il caso ancor più complesso, il fatto che i programmi sono già stati registrati da tempo e quindi pronti per la messa in onda.

I due format erano stati annunciati, ma non confermati. Ora, come detto, non sembrano previsti. E quindi ci si interroga: tra le possibilità più accreditate, il fatto che si tratti soltanto di uno "slittamento". Mediaset potrebbe scegliere di proporli in primavera, dopo il Festival di Sanremo, evento che cannibalizza lo share in favore di Rai 1. Solo ipotesi, però. Per certo, i numerosi fan di Enrico Papi che attendevano il suo ritorno in tv dovranno ancora aspettare. E pensare che alla presentazione dei palinsesti si vociferava addirittura su un possibile terzo programma per Enrico Papi, nonostante la parentesi non felicissima all'Isola dei Famosi nella stagione precedente. E invece niente, almeno fino ad ora: Papi attende il suo turno in panchina.