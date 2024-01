Barbara D'Urso al settimo posto, l'ultimo trionfo: la classifica che spiega molte cose

26 gennaio 2024 a

Il 2023 ormai appare quasi un lontano ricordo. Un anno scandito da guerre, conflitti, la galoppata dell'inflazione, la morte di Silvio Berlusconi e tanti altri casi tra cronaca, politica, economia, sport, gossip e spettacolo. Bene, ma quali sono stati i temi più rilanciati dai quotidiani nel corso dell'anno scorso?

Una risposta a tal proposito arriva da una ricerca di Volocom per Italia Oggi, il quotidiano di informazione economico-giuridica. Si scopre così che il tema in assoluto sul quale sono stati scritti più articoli nel corso del 2023 è la guerra in Ucraina, con oltre 2milioni di contenuti. Una prima piazza nettissima, indiscutibile: si pensi che il secondo tema nella graduatoria è l'alluvione in Emilia Romagna, con poco meno di 200mila articoli.

E ancora, al terzo posto l'arresto di Messina Denaro, quindi l'omicidio di Giulia Cecchettin e la morte di Silvio Berlusconi, che forse un poco sorprendentemente si colloca in quinta posizione con poco meno di 70mila articoli.

E ancora, le polemiche per Fedez a Sanremo; il libro del generale Roberto Vannacci, il controverso Il mondo al contrario; le parole di Giuliano Amato sulla strage di Ustica e, al decimo posto, la morte di Michela Murgia.

Bene, manca una posizione: la numero 7. E anche questa è una discreta sorpresa, anche se a ben vedere il tema ha appassionato, appassiona e continuerà ad appassionare. Di che si parla? Presto detto: dell'addio di Barbara D'Urso a Mediaset, che le ricerca presenta come "licenziamento D'Urso", tema che ha raggranellato la bellezza di 34.104 articoli. Già, Carmelita è sempre al centro dell'attenzione, tira, ha un seguito enorme e fa discutere, che vi piaccia oppure no.