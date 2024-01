Prima di domani, Ginevra Bompiani contro Meloni: "Perché lascia perdere l'evasione fiscale"

26 gennaio 2024 a

Si infiamma il dibattito sul cosiddetto "concordato fiscale" da Bianca Berlinguer a Prima di domani, su Rete 4, nella puntata del 26 gennaio. "È un regalo agli evasori?", è la domanda che pone la conduttrice ai suoi ospiti.

In studio, tra gli altri, c'è Ginevra Bompiani, la scrittrice che da sempre attacca Giorgia Meloni e il suo governo. "Considera le tasse un pizzo di Stato quindi mi pare che la tendenza del governo è venire incontro alla piccola evasione e proprio lasciar perdere la grande evasione", tuona la Bompiani.

"E la grande evasione la lascia perdere perché la fanno i ricchi e a questo governo i ricchi piacciono pazzamente, alla destra in genere i ricchi piacciono molto, e questa si è detto che non è una destra sociale", prosegue nel suo ragionamento anti-meloniano la scrittrice. "La piccola evasione la lascia perdere perché per questo progetto autoritario che dicevo servono i voti", conclude.