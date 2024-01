Mediaset, doccia gelata per Gerry Scotti e i suoi fan: "Non è prevista"

27 gennaio 2024 a

Una doccia fredda per Gerry Scotti. Si parla del ritorno di uno storico format, La ruota della Fortuna, il programma reso un mito e un'icona intramontabile da Mike Bongiorno. Una enorme sorpresa per il pubblico, che forse mai si sarebbe immaginato un simile remake. Mediaset, con tutta evidenza, ha scelto di puntare sull'usato sicuro. E al timone del remake del format, ecco appunto Gerry Scotti.

Ma ora, secondo quanto scrive TvBlog, si scopre che non sarebbero previste puntati speciali in prima serata per questa nuova Ruota della Fortuna. Insomma, il quiz verrà "relegato" nella versione pre-serale. Forse, più che per Gerry Scotti, la doccia ghiacciata è per i milioni di fan della trasmissione.

Lo storico quiz di Canale 5 fu riproposto già qualche anno fa, al timone Enrico Papi. Ora il Biscione è determinato a riprovarci con Gerry Scotti. Dietro alla scelta, ancora non ufficialmente confermata, di rinunciare alla prima serata, forse i tentativi precedenti con altri quiz, che non hanno mai pagato come sperato (si pensi ad Avanti un altro - Pure di sera, Chi vuol essere milionario e ancora Caduta Libera). Resta comunque l'appuntamento pre-serale: La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, stando alle indiscrezioni, dovrebbe tornare in onda nei prossimi mesi, una volta terminato il ciclo di Avanti un altro.