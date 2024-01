Verissimo, il figlio di Alain Delon stronca sua sorella: "Non ha mai pensato di uccidersi"

27 gennaio 2024 a

Preoccupazioni per le condizioni di salute di Alain Delon, preoccupazioni rafforzate dai rumors secondo i quali avrebbe scelto di morire. Ma non solo: anche la situazione familiare della star fanno discutere a scatenano il chiacchiericcio. In questo contesto, ecco che il figlio di Alain Delon, Anthony Delon, si è presentato in studio da Silvia Toffanin, a Verissimo in onda su Canale 5 sabato 27 gennaio, per raccontare la sua versione sulla battaglia legale e non con la sorella Anouchka e l'ex compagna del papà Hiromi.

"Io volevo rispettare la volontà di mio papà di restare in campagna, dove lui ha deciso di morire, di essere sotterrato. Invece mia sorella voleva portarlo in Svizzera. Se lei vuole rimanergli vicino, può venire lei in Francia. Il nostro rapporto? Avevamo un bel legame fino a luglio, agosto", ha subito picchiato duro Anthony Delon.

Il punto è che Anouchka Delon, sorella minore di Anthony Delon, vive in Svizzera, dove avrebbe voluto portare anche il padre, malato da tempo. E Anouchka ha recentemente affermato: "Io non sono mai andata contro la volontà di mio papà. Lo voglio portare in Svizzera per farlo curare, ma Anthony non ha voluto. Sono la figlia di mio padre, non sono la figlia di un portafoglio, non ho nessun secondo fine. Ho denunciato mio fratello per l'articolo su Paris Match. Ho pensato di uccidermi non accetto che mi si accusi di essere un'approfittatrice". Insomma, è guerra vera.

A Verissimo, Anthony Delon ha risposto alle durissime accuse della sorella. "Anouchka non mi ha mai denunciato - ha premesso -. Solo parole. Non ha mai voluto uccidersi. Tutte queste sono parole. La questione del trattamento medico, le cure, sono solo parole. Io ho interrotto le cure di papà, ma non sono mai state vitali, sono palliative. La settimana scorsa il medico ha detto che Anouchka, mio padre, mio fratello e io stesso eravamo d'accordo sull'interruzione di questo trattamento. Abbiamo incontrato con i medici e ci hanno chiarito ogni dubbio, mettendo in chiaro tutto. Per questo trattamento eravamo tutti e quattro d'accordo sulla sua interruzione".

E ancora: "Perché lei mente? C'è qualcosa da rimproverare, io voglio che le volontà di mio papà vengano rispettare, lei ha altro in testa. Oggi le cose sono molto più chiare. Lei è la figlia prediletta di papà Alain. Ma io non ho mai sofferto di questa preferenza, non sono geloso, anche se papà ha lasciato a lei il 50% del patrimonio, mentre il resto lo ha diviso tra me e mio fratello Alain Fabien", ha concluso il figlio di Alain Delon.