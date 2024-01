Ornella Vanoni scatenata: "Ma quale successo? Una sola canzone...", chi stronca

Claudio Brigliadori 31 gennaio 2024 a

Storia di fratello, inteso come Rosanna Fratello, e di coltello. Quello, affilatissimo, di Ornella Vanoni che fa della sua lingua senza freni l’arma oggi più temuta nel mondo dello spettacolo italiano. Accade tutto domenica, in poche ore. Mentre l’Italia è presa dai festeggiamenti per l’impresa di Sinner, nei salottini televisivi va in onda il più imprevedibile dei regolamenti di conti al femminile. L’interprete di Sono una donna non sono una santa, per la verità, è tutt’altro che polemica.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, la Fratello approfitta dell’intervista per dire grazie a Mediaset che l’ha scelta come concorrente del Grande Fratello. Un’apparizione che ne ha rilanciato le quotazioni donando anche una seconda vita a un suo vecchio successo, Se t’amo t’amo. Non poteva immaginare lo tsuami che di lì a poco la Vanoni, ospite fissa di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, avrebbe scatenato. Che Ornella e Rosanna fossero due artiste agli antipodi, è chiaro a tutti. Molti però probabilmente non sapevano il loro incrocio pericoloso.

C’era proprio la collega dietro alla rottura tra la Vanoni e un importante discografico degli anni Settanta: «Non mi seguiva più. Mi disse “Guarda tanto io ho Rosanna Fratello, vedrai...”». Ma vedrai cosa? Io gli ho risposto subito “Vedrai un corno, ce l’ha scritto in fronte che non ce la fa!”». Parole accolte con turbamento da Fazio, forse preoccupato dal fare una brutta figura: «Ma come, cosa dici? Ha avuto un grande successo, ha fatto una carriera importante. Non è vero dai». «Successo?- ribatte Ornella lapidaria - Eh, una canzone, Non mi portare nel bosco di sera. Ho paura del bosco di sera. Una! Via quella, via. Questa rivalità? Ma quale rivalità. Sto dicendo che ce l’aveva scritto in fronte»..