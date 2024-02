Dritto e rovescio, la signora: "Quante multe ho preso e perché"

02 febbraio 2024 a

a

a

Il tema multe e autovelox infiamma lo studio di Dritto e rovescio, su Rete 4. Tra il pubblico di Paolo Del Debbio c'è una signora che racconta la sua storia di automobilista tartassata.

"Ho preso 25 multe, sono esasperata. Ho preso tante multe e non so perché", spiega puntando il dito contro l'amministrazione comunale. "E' una strada a percorrenza veloce, non è in un centro abitato, ha uno spartitraffico centrale e ha un limite di 50 all'ora, veramente assurdo".

Autovelox e 30 all'ora, la pretesa dei progressisti di spiegarci come vivere

Inoltre, spiega la signora, "ho ricevuto multe anche per 1, 2 o 3 chilometri oltre il limite. Questo non credo proprio a salvaguardare la sicurezza delle persone o degli automobilisti, questo serve solo ed esclusivamente a fare cassa e questo, francamente, non può andare".

Del Debbio poi ospita un pittoresco signore travestito da Fleximan, il misterioso anonimo "giustiziere degli automobilisti" che sta scatenando il caos nel Nord Est abbattendo gli autovelox più contestati. "Ha tutti gli attrezzi, il flessibile con cui sega il palo, il palo già segato".

"Tra i tuoi amici": Nicola Porro e Giuseppe Cruciani, lo scontro senza precedenti in diretta

Ovviamente, il signore non è il vero Fleximan "altrimenti sarebbe scemo", chiosa il conduttore. "Per Carnevale ho voluto cambiare e ho approfittato di questa storia. Io personalmente di multe non ne ho mai prese", ammette l'ospite. "E ci credo, lei sega gli autovelox", scherza Del Debbio suscitando le risate del pubblico in studio.