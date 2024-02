Che tempo che fa, Fiorello a luci rosse: "Cosa faremo dopo Sanremo", imbarazzo-Amadeus

Roberto Tortora 05 febbraio 2024 a

a

a

Metti una sera a cena, anzi in televisione Fabio Fazio, Amadeus e Fiorello. Un mix esplosivo, a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2024, l’ultimo che vedrà la direzione artistica del conduttore ravennate. Il tutto, nella cornice di Che Tempo Che Fa sul Nove, a sancire una sorta di tregua tra Fazio e la Rai, che si sono detti addio l’estate scorsa non senza polemiche. Come la modifica del regolamento del Festival che impedirà al vincitore di essere ospite proprio sul Nove il giorno dopo la fine della kermesse canora.

Come al solito, Fiorello ne ha approfittato per sciorinare la sua solita ironia e ha esordito dicendo: “Non vogliono che esageri. Il fatto che tu ci abbia invitato dimostra che sei un uomo Rai, pagato da altri e questa cosa qui alla Rai piace tanto”. Fazio ha replicato a suo modo: “Io li ringrazio molto, perché mi sembra finalmente un segno di serenità. Non sono mica un nemico”. Amadeus, invece, collegato da Sanremo insieme a Fiorello mentre guardavano entrambi Inter-Juventus, ha chiuso con una battuta: “Io sono superstizioso, avrei mai potuto saltare questo collegamento?”.

"Chi impedisce a Fazio di ospitare il conduttore di Sanremo": Rai, un clamoroso Fiorello

Ancora Fiorello, però, ne ha approfittato per scherzare: “Amadeus si è speso, tanti avrebbero voluto il vincitore da te, tutti tranne uno che si è messo di traverso: Milo Infante". Poi, a conferma che questo sarà l’ultimo Sanremo, Fiorello ha detto: “Basta Festival, apriremo una pagina Onlyfans e basta”.

Quest’anno, mentre Amadeus sarà sul palco dell’Ariston, Fiorello condurrà Viva Rai2 versione dopofestival, come l’anno scorso. Nella serata finale, invece, i due condurranno in coppia, a chiusura del ciclo quinquennale e Fazio ha fatto loro gli auguri, ribadendo il disgelo con la tv di Stato: “Ricordo la tensione che si prova in questi momenti, grazie alla Rai per averci concesso questa possibilità, spero sia l’inizio di una ritrovata serenità”.