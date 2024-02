Fuori dal coro, "in pericolo dentro casa, mi stavano ammazzando": chi è quest'uomo

07 febbraio 2024 a

a

a

"In pericolo dentro la propria casa, aggrediti, derubati, sequestrati nel luogo in cui ci si dovrebbe sentire più al sicuro, tra le mura domestiche": Fuori dal Coro, la trasmissione di Mario Giordano su Rete 4, si è occupata delle rapine in casa nella puntata andata in onda questa sera. Tante le testimonianze delle vittime. "Il ladro ha cominciato a colpimi su occhi e naso, continuava a darmi gomitate e pugni", ha raccontato una donna. Un'altra invece: "Ho paura quando rientro a casa, il mio pensiero è son dentro". Un uomo invece ha detto: "Erano armati e quindi ho avuto paura per mio figlio, ho detto questi ci sparano"

Poi è stato ricordato il caso di Andrea Aghini, ex campione di rally, che è stato picchiato selvaggiamente solo qualche giorno fa: "Mi sono saltati addosso, cazzotti, pugni, calci", ha raccontato lui all'inviata del programma. "Sono uscito dalla vetrata per andare a mettere a letto mia mamma 92enne nella casa qui a fianco - ha proseguito Aghini - sono arrivato qui e ho visto arrivare una sagoma abbastanza imponente, poi sono arrivati altri tre, mi sono saltati addosso e da lì è stato il delirio, cazzotti, pugni e calci, io ho cominciato a urlare e loro mi hanno messo uno straccio in bocca e ho rischiato quasi di soffocare. Infatti lì c'è stato un attimo in cui ho pensato che fosse finita, che mi stavano ammazzando".