Ornella Vanoni contro Sanremo: "Ti viene la meningite", Fazio nel panico

"Non ne potevo più". Ornella Vanoni non è tenerissima con il Festival di Sanremo e con il direttore artistico e conduttore Amadeus, accusato tra le righe di aver reso la kermesse "pesante". Il giudizio della 90enne diva della canzone italiana agita Fabio Fazio nel corso del "tavolo" di Che tempo che fa, sul canale Nove.

"Quale canzone ti è piaciuta di più?", domanda Fazio. "Quella di Loredana", risponde la Vanoni che "vota" Loredana Bertè. Ma oltre a Pazza (che ha vinto il premio della critica Mia Martini, peraltro), a Ornella è piaciuta anche Casa Mia: "Sì, Ghali stupendo". Al di là delle ironie di Mara Maionchi ("Non ti ricordi un ca**o, questa è la verità", una battuta che ha provocato la reazione un po' stizzita, "Non mancarmi di rispetto", replica tra il serio e il faceto), la Vanoni ha proseguito entrando nello specifico.

"La serata che ho preferito è quella dei duetti. Ma a vedere tutte le sere il Festival di Sanremo ti viene la meningite". La situazione in studio inizia a sfuggire di mano. "Ma perché tutte queste robe, un caos, io non ne potevo più. C’è troppa roba, troppo, troppe cose". Fazio si inquieta: "No ma che dici? Perché? Ma sono stati bravissimi, salutiamo Amadeus e Fiorello che hanno fatto un lavoro pazzesco".

La Vanoni prosegue imperterrita, mettendo in discussione tutto il sistema: "Non dirò mai più la parola ‘adoro’ e ‘divino’ ma soprattutto ‘amore’. C’è questa parola che dovremmo dire solo a pochissime persone, ‘amore, ti amo’. Mara oggi amava tutti, Mara Maionchi, no, Mara quell’altra, che mi è molto simpatica, ama proprio tutti. ‘Ti amo’, un conto è l’umanità e un altro amare e baciare tutti. Io non sono d’accordo sull’uso della parola amore in questi contesti". Amen.