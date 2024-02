Verissimo, Veronica Peparini si confessa: "Ora lo posso dire"

17 febbraio 2024 a

"Adesso posso dire che sto bene": Veronica Peparini lo ha detto in collegamento con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, in riferimento alla sua gravidanza, iniziata con qualche problemino. Accanto a lei il compagno, l'ex ballerino di Amici Andreas Muller. La coreografa ed ex insegnante di ballo ad Amici è in attesa di due gemelle e durante l'intervista ha spiegato: "Sono in forma, tutto è ritornato a posto. Siamo arrivati quasi alla 31esima settimana. La preoccupazione è rientrata. Ci sono stati alti e bassi, ma ora le bambine stanno abbastanza bene. Dovremmo essere fuori pericolo".

Andreas invece ha detto: "È il momento più bello e importante della mia vita. Sono ansioso di vederlo, di conoscerle e di cimentarmi in questa nuova esperienza. Sono curioso della nostra nuova vita, sono in attesa", Poi ha confessato di voler entrare in sala parto a ogni costo: "Io ci devo essere". La Toffanin, allora, ha mandato in onda il video del baby shower, con tutti i parenti della coppia riuniti per il grande giorno, prima dell'annuncio dei nomi delle bambine. "Mi piaceva Rebecca, ma Veronica me lo ha bocciato - ha rivelato Andreas -. Poi ne abbiamo scelto uno per uno. Io ho deciso Penelope, lei Ginevra".