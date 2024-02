Mauro Corona infilza Bianca Berlinguer: "Mi interrompete? Mi alzo e me ne vado in osteria"

21 febbraio 2024 a

La prima parola spetta a Mauro Corona. Un'abitudine consolidata, per i programmi di Bianca Berlinguer. E così ecco che anche la puntata di martedì 20 febbraio di È sempre cartabianca si apre con il monologo dello scrittore e alpinista, che spazia a tutto tondo sulle recenti vicende, dalla cronaca alla politica e fino alle riflessioni personali.

Si parte dalla strage di Altavilla Milicia, il padre, fanatico religioso, che ha commesso una mattanza in famiglia. "C’è un’Italia ancora medievale fatta di riti e superstizioni, è un Paese vittima anche della poca cultura. Alcuni vogliono far presa sulle anime semplici, che sono poi le anime nobili", rimarca lo scrittore. Quindi su Michela Murgia, dopo la freschissima pubblicazione del libro postumo. "Michela Murgia era un’eccellente scrittrice che si batteva per i diritti di tutti, soprattutto degli ultimi". E ancora, la stoccata a Vincenzo De Luca, dopo gli insulti a governo, Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni in particolare; "In onda o fuori onda De Luca ha rivolto un'offesa grave a Giorgia Meloni, una rappresentante delle nostre istituzioni", rimarca Corona commentando quel "lavora tu, str***" rivolto a Meloni e catturato dalle telecamere.

Degna di nota, infine, la prima annotazione dello scrittore, da subito scoppiettante. "Ho seguito la trasmissione", esordisce riferendosi a Prima di Domani, il programma altrettanto condotto da Bianca Berlinguer e in onda proprio a ridosso di È sempre cartabianca. "Se devo parlare ed essere interrotto in quel modo - riparte lo scrittore -, Bianchina, io mi alzo e me ne vado in osteria che si trova qui a trenta metri". Insomma, Corona piazza subito il carico da novanta: il suo riferimento era quanto accaduto poco prima con Alessandro Orsini, interrotto più volte dalla Berlinguer e da Debora Serracchiani per le sue peculiari teorie sulla morte di Alexei Navalny. Per fortuna, per Mauro Corona non c'è stata ragione per lasciare anzitempo il programma.