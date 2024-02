DiMartedì, Mameli la spara sul Pd e Mazza e Storace se la ridono: "Stringiamoci a coorte!"

28 febbraio 2024 a

Il voto delle regionali in Sardegna, con la vittoria della grillina Alessandra Todde espressione del "campo largo" con 5 Stelle e Pd sul centrodestra e il candidato unitario Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, tiene banco a DiMartedì, su La7, regalando momento di tensione e battute velenose.

A decidere la corsa all'ultima scheda tra Todde e Truzzu, oltre alle grandi città dell'isola Cagliari e Sassari che hanno scelto il centrosinistra, è stato il voto disgiunto, con il centrodestra come coalizione ancora davanti ai giallorossi. L'analisi però non trova d'accordo tre ospiti di Floris schierati su fronti politicamente opposti, il giornalista e scrittore sardo Giacomo Mameli da un lato e Mauro Mazza e Francesco Storace dall'altro.

Mameli, in collegamento, incalza non senza una certa soddisfazione: "Mazza non so se le do una buona notizia, il Pd in Sardegna ha aumentato dello 0,4%, sto facendo il cronista. Si guardi i dati". In studio, l'ex dirigente Rai sobbalza sulla sedia: "No no no, guardiamoli i dati eh, sono lì".

"Stringiamoci a coorte Mameli!"; guarda il video da DiMartedì

Alla protesta di Mazza si aggiunge lo sfottò dell'ex governatore del Lazio Storace, oggi firma di Libero: "Giri il foglietto!". Tra una risata e l'altra, Mazza si concede una citazione storica rinascimentale: "Stringiamoci a coorte, Mameli, leggiamo il cartello".