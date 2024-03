Tagadà, Casaleggio jr stronca Conte: "Sarebbe stato ottimo leader del Pd, ora nemmeno quello"

14 marzo 2024 a

Davide Casaleggio è tornato in tv e ha stroncato Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 stelle di cui suo padre Gianroberto è stato fondatore e Guru, e il cosiddetto "campo largo". "Il M5s, almeno per le sue fondamenta, è basato sul fatto di non riconoscersi dentro una casella di destra o sinistra ma sulla partecipazione alle buone pratiche e sulla partecipazione dal basso alle scelte. Questo ora non sta avvenendo", ha detto in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7, nella puntata del 14 marzo.

Per quanto riguarda Conte, "come ho già detto in passato, sarebbe stato un ottimo leader del Pd", ha detto il fondatore dell'associazione Rousseau. "Oggi con i risultati disastrosi che sta ottendendo a livello regionale", ha proseguito, "forse lo confineranno un po' di più e gli daranno un ruolo più limitato. Sicuramente è la sua ambizione da sempre, mi sembra di capire. È diverso parlare dell'ambizione di Conte e di quello che sarebbe stato il Movimento 5 stelle".

Qui l'intervento di Davide Casaleggio a Tagadà

Quindi Casaleggio ha parlato di Beppe Grillo: "Ha commesso degli errori ma gli voglio bene", ha premesso. Quindi ha spiegato: "Grillo si è fidato di persone di cui non doveva fidarsi: se ne è accorto solo ultimamente, ora c’è bisogno di persone nuove". E ha concluso: "Oggi si parla del terzo mandato, è necessario parlare di ricambio nella politica e fare in modo che le persone si prestino alla politica, non che vivano di politica".