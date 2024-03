Affari Tuoi, "ora gioco con voi": il dottore sfida i concorrenti, caos in studio

27 marzo 2024 a

a

a

Emilia e Ignazio dalla Campania, col pacco numero 6, sono stati i protagonisti della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1. I due fidanzati, a un passo dalla fine, con 100 euro da una parte e 5mila, 20mila e 300mila euro dall'altra, hanno deciso di accettare l'offerta di 41mila euro. A quel punto il dottore ha chiamato il conduttore, Amadeus, e gli ha detto: "Hanno accettato, adesso io giocherò con loro, loro aprono i pacchi e io vi dirò esattamente cosa avrei fatto in quel caso".

I due concorrenti hanno quindi eliminato i 20mila euro. E il dottore ha chiamato per dire che se avessero continuato a giocare avrebbe offerto loro 51mila euro. Poi, quando sono andati via i 5mila euro, l'offerta sarebbe stata invece di 72mila euro. Alla fine sono rimasti solo i 100 e i 300mila euro. E la sorpresa è stata tanta quando Emilia e Ignazio hanno scoperto che i 300mila euro erano proprio nel loro pacco.

Affari Tuoi, Andrea e Silvia sconvolgono l'Italia: "Sposati? Sì ma...", Amadeus di sasso

Senza parole anche i telespettatori, che hanno commentato la puntata sui social. "Non dormiranno per mesi", ha scritto qualcuno su X. Qualcun altro invece: "Un incubo". Un utente, in particolare, ha fatto notare: "Vi prego ma è la seconda volta che la Campania ha 300mila euro nel pacco e accetta la proposta del dottore, la scorsa volta presero 30mila e ora 40mila".