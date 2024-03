Affari Tuoi, "una delle scelte più coraggiose di sempre": Gianmarco e Alessio sonvolgono lo studio

30 marzo 2024 a

a

a

Gianmarco e Alessio dalla Sardegna, col pacco 11, sono stati i protagonisti della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1. A un passo dalla fine, quando sono rimasti con un pacco da 1 euro da una parte e altri due da 75mila e 300mila euro dall'altra, i due hanno deciso di rifiutare l'offerta di 60mila euro arrivata dal dottore. Prima di rifiutare, però, Gianmarco ha detto: "È una cifra molto importante. Ma il mio pacco rappresenta un numero importante, la data di nascita di due persone a cui tengo molto, mia nonna e mio zio che non c'è più. Quando ho fatto il provino inizialmente sarei dovuto venuto venire con la nonna perché ho un legame affettivo molto forte con lei, è stata lei a spingermi a partecipare a questa trasmissione, non è potuta venire perché non è un momento facile per lei".

Alla fine la decisione: "Voglio giocare, rifiuto e vado avanti". A quel punto è intervenuto il conduttore, Amadeus, che ha commentato: "Non so come andrà questa partita ma mi sento di dire che questa è una delle scelte più coraggiose di sempre". Purtroppo, poi, col tiro successivo sono andati via i 300mila euro. E quindi l'offerta del dottore si è abbassata a 30mila euro. "Rimane sempre il problema di quel significato lì - ha commentato Ginamarco - 30mila euro col lavoro che faccio e le spese che affronto sarebbero un paracadute, ma sono molto tentato anche di andare avanti perché credo nel pacco, credo nel numero". Nonostante questo, il concorrente ha deciso di accettare l'offerta. Purtroppo, però, ha scoperto alla fine che nel suo pacco c'erano ben 75mila euro.