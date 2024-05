Del Debbio, la verità su "Giorgia": "Meloni e Berlusconi? Ma certo, nessun dubbio"

01 maggio 2024 a

a

a

Si candida, Giorgia Meloni: in campo alle Europee come capolista per Fratelli d'Italia. L'annuncio, atteso, è arrivato dal palco di Pescara, dove si è celebrata l'apertura della campagna elettorale di FdI.

Non solo si candida, ma lancia "Giorgia": sul simbolo e soprattutto sulla scheda, laddove per esprimere la preferenza, appunto, sarà sufficiente scrivere "Giorgia". Circostanza che, come noto, ha suscitato diverse crisi di nervi (a vuoto) a sinistra.

Di questa decisione del premier se ne parla anche a È sempre cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, la puntata è quella di martedì 30 aprile, ospite in collegamento ecco Paolo Del Debbio.

"Cos'ha detto in faccia ai comunisti sovietici mio papà Enrico". La rivelazione di Bianca Berlinguer | Video

Berlinguer si rivolge al collega e conduttore di Dritto e Rovescio muovendo da un parallelismo con il Cavaliere: "Questa scelta della Meloni ci ricorda che lei si sta muovendo come faceva Silvio Berlusconi, che in fondo lei è proprio la nipotina di Berlusconi. Sei d'accordo oppure no?", chiede la conduttrice.

"Seppelliamo tutte le ruggini": il commovente messaggio di Mauro Corona a Franco Di Mare | Video

"Ma certo, è fuori dubbio che la personalizzazione, cioè l'identificazione di tre elementi - leadership, programma e linguaggio - sono avvenuti sulla scena con Berlusconi. La personalizzazione della politica è venuta fuori dal 1994", risponde e conclude senza alcun tentennamento Del Debbio.