Piero Fassino, "anche nelle mutande": da Striscia un'altra badilata

Nuovo capitolo della (irridente) saga di Striscia la notizia contro Piero Fassino. Da giorni il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci dedica servizi su servizi alla surreale vicenda del deputato Pd ed ex sindaco di Torino denunciato per furto di un profumo Chanel Chance da 130 euro (ma ci sarebbero secondo i testimoni altri due precedenti da dicembre a oggi) dal Duty Free 25 del terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino. E mentre la Procura di Civitavecchia indaga, Striscia picchia duro.

"Si stanno avvicinando le elezioni europee, quale partito sente il profumo della vittoria? Scusate se ho detto profumo, eh", esordisce Gerry Scotti lanciando il video di satira musicale di Highlander Dj. E a cantare, insieme a Salvini, Meloni, Tajani, Calenda, Renzi e Schlein, c'è anche lui, Fassino. Preso a sberle metaforiche da tutti.

"C'è chi dice che il profumo di Fassino...": Striscia la Notizia, altra bomba sul deputato Pd | Video

Le note sono quelle di Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, e comincia Salvini: "Nell'aria sento già profumo di vittoria, ma non solo perché sento anche profumo di Fassino". Gli fa eco Giuseppe Conte: "Che bell'odore, sarà perché c'è Fassino. Non è un errore, sicuro è qui vicino". "Sa di rose", aggiunge il leader dei 5 Stelle con Salvini che lo corregge: "No, per me sa di vino".

"Dice che era per la moglie? Ma se quel profumo...": altra bomba di Striscia la Notizia su Piero Fassino

Al leghista Fassino che spruzza imperterrito il suo Chanel "dà allergia", a Renzi "brucia l'occhio e dà prurito al pis***no". E Fassino? Il (finto) Piero rivendica con orgoglio: "Io amo spruzzare, si sa. Spruzza spruzza con me che bell'odore che c'è. Io spruzzo alle piante, pure dentro alle mutande, è un'ossessione per me".

"Renzi dice che va aiutato... per il prossimo furto?": Striscia umilia ancora Piero Fassino | Video

Interviene a questo punto la premier Meloni: "Lasciaci stare, ma va a spruzzare di là, vatti a fare un bidet, c'è puzza accanto a te". E Calenda si accanisce: "C'è albume? Puzza di beccume".



