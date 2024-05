Ciao Maschio, Montesano: "Me ne è venuto solo del male, cosa non rifarei"

04 maggio 2024 a

"Mi sono pentito di aver fatto politica, perché me ne è venuto solo del male": Enrico Montesano lo ha detto a Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata che andrà in onda questa sera su Rai 1. La conduttrice gli aveva chiesto: "Se il tempo fosse un gambero e tu potessi tornare indietro, cosa non rifaresti?". "Resisterei alla tentazione di soddisfare la curiosità politica", la sua risposta.

"Forse ho dispiaciuto anche quelli che non la pensavano come me - ha aggiunto Montesano - io mi ero illuso perché pensavo di fare qualcosa di buono e di bello per il mio Paese". E ancora: "Mi dimisi dopo 22 mesi, senza neanche maturare la pensione da parlamentare europeo. Sono felice di questo, così nessuno può dire che gravo sulle tasche dei contribuenti".

Ospiti della quarta puntata di Ciao Maschio questa sera saranno, oltre a Montesano, il cantautore e regista Federico Zampaglione, fondatore dei Tiromancino, e Max Mariola, chef e conduttore. Mentre il filo conduttore sarà il tema del confine tra essere ed apparire. La conduttrice farà confessare ai suoi ospiti se per avere successo hanno tradito un valore. Poi chiederà loro se le relazioni sentimentali aiutano a togliere alcune maschere oppure costringono a indossarne di nuove a seconda della storia che si vive.