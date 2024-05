L'Eredità, Tiziano stronca Francesca? "Tutto il resto è noia", una zampata ferocissima

15 maggio 2024 a

Una puntata ricca di emozioni - e polemiche - quella de L'Eredità di mercoledì 15 maggio. Siamo su Rai 1, siamo ovviamente da Marco Liorni, al gioco delle parole e dei loro legami. Una puntata segnata subito dalla polemica: siamo al confronto diretto tra Silvia, nuova concorrente, e Francesca, la cosiddetta sosia di Annalisa che da tempo impazza nel programma.

Ecco, Silvia viene eliminata, esaurisce per prima il tempo. E il pubblico insorge, sostenendo che le siano arrivate domande e definizioni molto più difficili rispetto a Francesca, ormai campionessa di vecchia data e, secondo la vulgata di chi commenta le puntate su X, per questa ragione favorita. Di sicuro, anche Silvia non ha gradito l'eliminazione: se ne è andata via dallo studio quasi senza salutare né ringraziare nessuno, insomma molto stizzita.

Tant'è, la puntata prosegue. E ai 100 Secondi, la semifinale che vale l'accesso alla Ghigliottina, ecco proprio Francesca insieme a un secondo nuovo concorrente, Tiziano. Per il popolo che commenta in presa diretta su X quanto accade in studio, Tiziano sarebbe il sosia di Franco Califano da giovane: lo dicono in molti e, in effetti, qualche somiglianza c'è.

Morale della favola, vince proprio Tiziano. È lui a qualificarsi alla Ghigliottina. Taglio dopo taglio, si ritrova a giocare per 20mila euro. Le parole indizio? Tutto, niente, mondo, disposizione, scompare. Non semplicissima come Ghigliottina, ma la azzecca: "Resto", sul cartoncino scrive la risposta corretta. E via con i 20mila euro. E via con i complimenti del pubblico su X: "Questo è bravo, ce lo terremo a lungo". Ma non solo. In molti, giocando sulla somiglianza tra Tiziano-Califano e Francesca-Annalisa, ecco che rilanciano la più celebre strofa del Califfo per colpire Annalisa: "Tutto il resto è noia...". Già, perché Annalisa, a Sanremo, fu sconfitta proprio da La Noia, il brano di Angelina Mango che si è imposto alla kermesse.