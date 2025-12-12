Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Cash or trash, il vintage sfonda in tv

di Klaus Davivenerdì 12 dicembre 2025
Cash or trash, il vintage sfonda in tv

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Cash or Trash / NOVE)
L’entrata nel clima natalizio fa bene anche a Cash or Trash, il game show in cui i concorrenti portano oggetti di cui vogliono disfarsi per farli valutare dall’esperto banditore Alessandro Rosa e poi proporli ai mercanti che se lo contenderanno all’asta. Martedì nel preserale del NOVE quasi 800mila spettatori col 4.2% di share che vanno a migliorare i già notevoli 700mila del giorno prima.

Canale 5, il botto notturno di "Pressing"

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Pressing” -...

Dato da non sottovalutare, è che si tratta di repliche dell’ultima stagione, la settima, le cui puntate originali son terminate il 30 ottobre. Tuttavia il format, in onda già dal 2021 e condotto da Paolo Conticini che interagisce brillantemente con i mercanti Roberta Tagliavini, Stefano D’Onghia, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Federico Bellucci e Irene Bifolchi, non perde la sua magia, con cimeli vintage che arrivano a essere aggiudicati a prezzi anche superiori ai 500 euro. 

Per non parlare di un flipper ispirato al film Nightmare venduto a 3.500 euro, servizi di piatti a 2.500 euro o un prezioso vaso veronese addirittura a 19.000 euro.

Sandokan, il trionfo di Can Yaman

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE (Sandokan) Sandokan &...
tag
cash or trash
nove

Che tempo che fa Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, meglio le lacrime del veleno

Nudi e crudi "Nudi e crudi", il reality notturno conquista share

Tele...raccomando "Cash or Trash", la marcia trionfale di un piccolo capolavoro

ti potrebbero interessare

Affari Tuoi, occhio a Gaia e Alessia: il dettaglio non passato inosservato

Affari Tuoi, occhio a Gaia e Alessia: il dettaglio non passato inosservato

L'Eredità, Marcello travolto dagli insulti: "Raccomandato", il sospetto

L'Eredità, Marcello travolto dagli insulti: "Raccomandato", il sospetto

Pier Silvio Berlusconi: "Mi piacerebbe fare un telegiornale locale. Io guardo sempre il TGR Liguria"

Pier Silvio Berlusconi: "Mi piacerebbe fare un telegiornale locale. Io guardo sempre il TGR Liguria"

Pier Silvio Berlusconi, le 3 decisioni: Gf, Isola e Paolo Bonolis

Pier Silvio Berlusconi, le 3 decisioni: Gf, Isola e Paolo Bonolis

Redazione