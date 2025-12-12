Cash or trash, il vintage sfonda in tv

CHI SALE (Cash or Trash / NOVE) L’entrata nel clima natalizio fa bene anche a Cash or Trash, il game show in cui i concorrenti portano oggetti di cui vogliono disfarsi per farli valutare dall’esperto banditore Alessandro Rosa e poi proporli ai mercanti che se lo contenderanno all’asta. Martedì nel preserale del NOVE quasi 800mila spettatori col 4.2% di share che vanno a migliorare i già notevoli 700mila del giorno prima.

Dato da non sottovalutare, è che si tratta di repliche dell’ultima stagione, la settima, le cui puntate originali son terminate il 30 ottobre. Tuttavia il format, in onda già dal 2021 e condotto da Paolo Conticini che interagisce brillantemente con i mercanti Roberta Tagliavini, Stefano D’Onghia, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Federico Bellucci e Irene Bifolchi, non perde la sua magia, con cimeli vintage che arrivano a essere aggiudicati a prezzi anche superiori ai 500 euro.

Per non parlare di un flipper ispirato al film Nightmare venduto a 3.500 euro, servizi di piatti a 2.500 euro o un prezioso vaso veronese addirittura a 19.000 euro.