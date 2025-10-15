"Cash or Trash", la marcia trionfale di un piccolo capolavoro

CHI SALE (Cash or Trash) Continua la marcia trionfale di Cash or Trash, piccolo gioiello della programmazione del Nove che sta ottenendo ottimi risultati al punto da superare regolarmente Amadeus che lo segue in palinsesto. In ogni puntata si avvicendano cinque concorrenti/venditori che portano un oggetto da cui vogliono separarsi; dopo la valutazione dell’esperto Alessandro Rosa, il venditore lo propone ai “mercanti” Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e Federico Bellucci che partono con le offerte: inizia l’asta al termine della quale il miglior offerente si aggiudica il pezzo.

Anche lunedì 650mila spettatori col 3.5% di share e punte di quasi un milione di teste e del 5% di share per la puntata 62 della settima stagione in cui il conduttore Paolo Conticini ha battuto all’asta un tavolino con sedie da picnic anni ’70, un logo pubblicitario del marchio Chiquita tra ’60 e‘70, due vasi in ceramica Made in Italy anni ’80, un libro pop-up di Star Wars e due sveglie raffiguranti la casetta del Mulino Bianco fine anni ’70. Per il game show del canale Warner Bros.