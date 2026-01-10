Libero logo
Cash or trash, in tv trionfa la nostalgia

di Klaus Davisabato 10 gennaio 2026
Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Cash or Trash)
Che si tratti di programmi musicali come Sanremo con la serata delle cover o i talent Amici o X Factor in cui riecheggiano Se bruciasse la città di Ranieri, Maledetta primavera della Goggi o La cura di Battiato, film riproposti come Gli uccelli di Hitchcock, Il piccolo Lord o Per qualche dollaro in più di Sergio Leone o le serie tv Cobra Kai o Stranger Things che saccheggiano gli anni ’80, in ogni settore la nostalgia è diventata un volano di marketing importante.

Nessuno però aveva mai pensato di tematizzarla attraverso oggetti vintage che dalle case degli italiani vengono messi all’asta e acquistati da veri mercanti come avviene in Cash or Trash. Il game show condotto da Paolo Conticini, giunto all’ottava edizione, si conferma punto di riferimento di Nove ed è ripartito forte nel 2026 con medie del 4%, come nella puntata di mercoledì chiusa al 5%.

Un giradischi di fine ‘800, tazzine di porcellana per bambole, una pressa per stampare fiori su carta e due scudetti Ferrari col mitico cavallino rampante aggiudicati a 700 euro. Questo è lo show più vincente per rapporto qualità-prezzo.

