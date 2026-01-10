Cash or trash, in tv trionfa la nostalgia

CHI SALE (Cash or Trash) Che si tratti di programmi musicali come Sanremo con la serata delle cover o i talent Amici o X Factor in cui riecheggiano Se bruciasse la città di Ranieri, Maledetta primavera della Goggi o La cura di Battiato, film riproposti come Gli uccelli di Hitchcock, Il piccolo Lord o Per qualche dollaro in più di Sergio Leone o le serie tv Cobra Kai o Stranger Things che saccheggiano gli anni ’80, in ogni settore la nostalgia è diventata un volano di marketing importante.

Nessuno però aveva mai pensato di tematizzarla attraverso oggetti vintage che dalle case degli italiani vengono messi all’asta e acquistati da veri mercanti come avviene in Cash or Trash. Il game show condotto da Paolo Conticini, giunto all’ottava edizione, si conferma punto di riferimento di Nove ed è ripartito forte nel 2026 con medie del 4%, come nella puntata di mercoledì chiusa al 5%.

Un giradischi di fine ‘800, tazzine di porcellana per bambole, una pressa per stampare fiori su carta e due scudetti Ferrari col mitico cavallino rampante aggiudicati a 700 euro. Questo è lo show più vincente per rapporto qualità-prezzo.