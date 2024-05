Il Volo, "vedo che Gianluca piange": crollo sul palco, cos'è successo al concerto

22 maggio 2024 a





La seconda puntata de "Il Volo - Tutti per uno", il concerto organizzato e condotto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, ha ottenuto un grande successo in termini di ascolti su Canale 5. Anche questa volta sul palco dell'arena di Verona si sono alternati diversi big della musica italiana per duettare con il gruppo, da Gianna Nannini a Giuliano Sangiorgi, passando per Clara, Umberto Tozzi e i Santi Francesi. E ancora: la soprano Nina Solodovnikova, Irama, Beppe Fiorello ed Enrico Nigiotti

Tanti i brani cantati dal trio nel corso della serata. Il Volo, vincitore del Festival di Sanremo nel 2015, ha cantato brani sia classici che contemporanei: dal "Nessun Dorma" alla "Turandot" di Giacomo Puccini fino a "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno. Ma anche "Eleanor Rigby" dei Beatles e il loro recente successo di Sanremo 2024, "Capolavoro". Proprio quest'ultimo brano ha emozionato uno dei tre artisti, Gianluca Ginoble, che si è commosso sul palco facendo commuovere anche i suoi fan. "Io che piango mentre vedo Gianluca che piange su capolavoro", ha scritto un utente sulla piattaforma X.

Tornando agli ascolti, la seconda serata dello show è stata vista da 2.600.000 spettatori col 18% di share. Anche nel periodo di sovrapposizione - dalle ore 21.47 alle ore 23.30 - il programma ha superato la rete concorrente, Rai 1, con 3.080.000 spettatori e il 17.3% di share. Il terzo e ultimo appuntamento con “Il Volo Tutti Per Uno” è fissato invece per martedì 28 maggio in prima serata sempre su Canale 5.