Rai 1, l'ultima di Spalletti? L'Italia tira, nonostante tutto

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Italia-Moldavia / Rai 1)

C’era molta attesa nel mondo pubblicitario per l’impatto che avrebbero avuto le polemiche a seguito della sconfitta con la Norvegia e dell’esonero del ct Spalletti. Qualcuno temeva una certa disaffezione dopo tali vicende ma non è andata così.

La partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali vinta con la Moldavia ha tenuto in prime time su Rai 1 un’audience media di oltre 7,7 milioni di spettatori con un ottimo 39% di share e picchi oltre il 40% nel secondo tempo. Pur non trattandosi di un avversario blasonato, è stato consolante l’andamento della curva con punte al 42% in momenti chiave come i due nostri gol o la rete annullata dal Var ai moldavi.