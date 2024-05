Il Volo, insulti gratuiti contro Federica Panicucci

22 maggio 2024 a

a

a

Grandi ascolti per la seconda puntata di Tutti Per Uno, il concerto show del Volo in onda in prima serata su Canale 5. Lo spettacolo è stato parecchio commentato sui social, dove però non sono mancate critiche e commenti negativi. Alcuni dei messaggi più duri sono stati, ingiustamente, rivolti alla co-conduttrice della serata, Federica Panicucci.

"Sinceramente preferivo Giorgia a condurre, era più naturale, più simpatica, la Panicucci è tutto un recitare #TuttiPerUno", ha scritto per esempio un utente sulla piattaforma X. Un altro gli ha fatto eco: "L’orticaria che mi esce ogni volta che vedo e sento la Panicucci". E ancora. "Non capisco che ci fa Federica Panicucci all'Arena di Verona con il Volo. I ragazzi se la cavano egregiamente anche senza di lei. Superflua". Insulti gratuiti e fuori luogo, insomma.

Sinceramente preferivo Giorgia a condurre, era più naturale, più simpatica, la panicucci è tutto un recitare #TuttiPerUno — Valentina ✨ (@vogliosolot3) May 21, 2024

Nonostante questo, la serata organizzata e condotta dal trio composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone è stata comunque largamente apprezzata dai telespettatori. Anche se qualcuno ha avuto da ridire sulla frequenza e la durata delle interruzioni pubblicitarie, ritenendole eccessive. Secondo i più critici, infatti, le numerose pause pubblicitarie avrebbero spezzato il ritmo dello show e di conseguenza ridotto il piacere della visione.

Il primo appuntamento di Tutti Per Uno è andato in onda martedì scorso, il 14 maggio, sempre in prima serata su Canale 5. Anche in quel caso grande successo, anche se qualcuno aveva fatto notare che gli artisti ospiti, big del panorama musicale italiano, in qualche occasione avrebbero finito per mettere in ombra gli stessi organizzatori e conduttori dell'evento.