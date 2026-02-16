Sondaggio Mentana, cosa cambia nella settimana: dove arriva Vannacci

Come ogni lunedì che si rispetti, ecco l'appuntamento con il sondaggio Swg del tgLa7 condotto da Enrico Mentana. Cosa è cambiato rispetto alla scorsa settimana? Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori. Ma c'è anche un piccolo balzo della nuova formazione politica guidata dal generale Roberto Vannacci. E, ancora, c'è da registrare un piccolo crollo del Partito democratico.

Per quanto riguarda il centrodestra, troviamo sempre il partito guidato da Giorgia Meloni. FdI cala dello 0,3% e si attesta al 29,8%. Subito dopo c'è Forza Italia, stabile all'8,4%. Terza forza politica, la Lega. Il partito guidato da Matteo Salvini perde lo 0,2% e scende così al 6,4%. Spostandoci dalle parti del centrosinistra, il Partito democratico è in testa, ma crolla dello 0,2% e si attesta così al 22%. Il Movimento Cinque Stelle, invece, guadagna lo 0,1% e sale così all'11,8%. Guadagna posizioni anche Alleanza Verdi e Sinistra, che conquista lo 0,2% e si piazza al 6,6%.