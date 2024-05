Dritto e Rovescio, "sono quel... di Del debbio": apre l'intervista così e Meloni se la ride, schiaffo a De Luca

30 maggio 2024 a

Un'intervista faccia a faccia a Dritto e Rovescio, Giorgia Meloni da Paolo Del Debbio, ospite d'onore alla trasmissione di Rete 4, la puntata è quella di giovedì 30 maggio. Un confronto a pochi giorni dall'appuntamento cruciale con il voto alle Europee. E poco prima della messa in onda, filtrano le prime anticipazioni dell'intervista, che si rivela assolutamente esplosiva sin dalla primissima battuta.

Già, perché Del Debbio esordisce con queste parole: "Sono quel bischero di Del Debbio...". Una frase in apertura del collegamento con Meloni il cui riferimento, ovviamente, è Vincenzo De Luca, o meglio quanto accaduto a Caivano, quel "piacere, sono quella str*** della Meloni" con cui il premier ha stretto la mano al governatore della Campania, il quale tempo fa aveva apostrofato la leader di Fratelli d'Italia proprio con quell'insulto.

Una scena, quella di Meloni e De Luca, che ha monopolizzato il dibattito politico di questi ultimi giorni, tra gli strali della sinistra e le ovvie rivendicazioni del premier e del suo partito. Per inciso, l'esordio allusivo di Del Debbio è stato molto apprezzato dalla Meloni stessa, che si è spesa in una risata compiaciuta. A stretto giro, Meloni ha chiosato: "Non posso ripeterlo perché non insulto mai nessuno". Già, quel che la sinistra scorda, in tutta questa polemica, è che l'unico insulto in tutta questa vicenda è quello rivolto da De Luca a Meloni.