DiMartedì, Magliaro manda ai matti lo studio: "La X Mas ha salvato Trieste, la storia si racconta tutta"

Che cos'è la X Mas invocata da Roberto Vannacci? "Reparto di élite, fanteria di Marina, dopo l'armistizio aderì alla Repubblica sociale al fianco dei nazisti", si legge nel cartello mostrato in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 4 giugno. "Responsabile di torture, esecuzioni e rastrellamenti", c'è scritto ancora. "Comandata da Junio Valerio Borghese, condannato a 12 anni per collaborazionismo e concorso morale nella strage di partigiani catturati", spiega il conduttore. "Si sdogana tutto, Magliaro?".

Massimo Magliaro si infuria: "Intanto, la X Mas è quella che ha impedito a Tito di conquistare Trieste, andrebbe scritto qua, quindi la storia della Decima Mas andrebbe raccontata tutta... Non per quello che fa comodo a qualche cartello propagandistico in vista della chiusura della campagna elettorale".

"Cioè, non le basta questo?", lo provoca il conduttore. "No, c'è molto altro. Quello che ha fatto la Decima Mas è studiato in tutto il mondo, nelle accademie militari", ribatte Magliaro. "È stato un gruppo di grandi combattenti del mare e della montagna".

"Hanno avuto una parentesi un po' problematica, forse, no?", ironizza ancora Floris. "C'era la guerra civile. È stata guerra civile per tutti. Ma che stiamo raccontando?", attacca Magliaro. A quel punto il conduttore si rivolge al leader di Azione: "È così che si cambia la storia Calenda?".