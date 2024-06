DiMartedì, Lucia Annunziata in trincea: "X Mas? Io lo chiamo effetto Hollywood"

Claudio Brigliadori 06 giugno 2024 a

Le elezioni europee sono alle porte, ancora poche ore per poter gridare al rischio fascismo. Giovanni Floris lo sa e così imbastisce una bella puntata in cui nel calderone anti-Meloni ci finisce tutto. C’è Giannini che riesuma la polemica sul 2 giugno («La destra bastona Mattarella perché è un ostacolo sul premierato»), il professor Vecchioni quella sugli elettori del centrodestra («Purtroppo molti italiani sono ignoranti»). E poi, ovviamente, quella sulla X Mas.

La regia di DiMartedì manda in onda i video del generale Vannacci e del compleanno di Pina Castiello, diventati virali sui social.«"Sono segnali mandati apposta perché si scatena la reazione morale?», domanda il conduttore a Lucia Annunziata. «Io lo chiamo effetto Hollywood. Non sai cosa fare? Parli di X Mas». E la sinistra, guarda caso, le va dietro. Unico fuori dal coro, Massimo Magliaro, ex collaboratore di Almirante che squaderna qualche dettaglio “tecnico” sul reparto di élite scandalizzando tutti.

«Fanteria di Marina, dopo l’armistizio aderì alla Repubblica sociale al fianco dei nazisti. Responsabile di torture, esecuzioni e rastrellamenti. Comandata da Junio Valerio Borghese, condannato a 12 anni per collaborazionismo e concorso morale nella strage di partigiani catturati. Si sdogana tutto, Magliaro?», gli chiede il conduttore. E lui, senza scomporsi: «Intanto, la X Mas è quella che ha impedito a Tito di conquistare Trieste, la storia della Decima Mas andrebbe raccontata tutta... Non per quello che fa comodo a qualche cartello propagandistico in vista della chiusura della campagna elettorale». «Hanno avuto una parentesi un po' problematica, forse, no?», lo incalza Floris vagamente indignato: «C’era la guerra civile. È stata guerra civile per tutti. Ma che stiamo raccontando?».