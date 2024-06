Rai 1, così Alfredino ha cambiato l'Italia: la tragica estate del 1981

Klaus Davi 14 giugno 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Alfredino)

Siamo agli albori degli anni ’80, ancora riecheggiano i suoni sinistri della stagione terroristica ma il nostro Paese dà chiari segnali di voler svoltare in una direzione diversa, più individualista ed edonista. Purtroppo in quella tragica estate del 1981 l’Italia risprofondò in una forma di depressione collettiva rappresentata dal caso di Alfredo Rampi, che precipitò rovinosamente in un pozzo artesiano. Nonostante gli sforzi di Vigili del fuoco, speleologi e perfino gli interventi dell’ allora Presidente Pertini, non ci fu modo di salvarlo .

La produzione di Sky Original-Lotus Production Alfredino-Una storia italiana in onda martedì su Rai 1 ha cercato di dare spessore narrativo a questa vicenda. Il marketing Rai- anche per non dare troppo fastidio agli Europei di Atletica che su Rai 2 hanno raggiunto il 18% di share - ha proposto questa miniserie che è riuscita a tenere testa alla soap Sissi in onda su Canale 5. Rai 1 ha segnato 1.500.000 spettatori e il 9.2% di share, con picchi del pubblico femminile oltre il 15% ( non interessato allo sport) e del 17% fra i 55/ 64enni che ben ricordano la vicenda.

In qualche modo mediaticamente questo episodio anticipò - suo malgrado - quella che anni dopo sarebbe diventata la tv all-news sul pezzo 24 su 24. Prefigurò in modo drammatico la tv-verità teorizzata successivamente a da Angelo Guglielmi.