Mediaset, in 15 milioni per Silvio Berlusconi: l'inatteso boom tra i teenager

CHI SALE (Mediaset)

È passato un anno dalla morte di Silvio Berlusconi ma il percepito ci fa pensare da una parte che sia trascorso molto più tempo (in mezzo c’è una nuova guerra in Medio Oriente, perdura quella in Ucraina e la crisi del Mar Rosso), dall’altra che sia successo ieri tanto il suo ricordo è ancora così vivo. Lo speciale Caro Presidente, un anno dopo andato in onda su Mediaset a reti unificate nell’access prime time di mercoledì ha ottenuto un riscontro oltre ogni aspettativa: 2.628.000 spettatori (14.2% di share) su Canale 5, 718.000 spettatori (3.9%) su Italia 1, 634.000 spettatori (3.4%) su Rete 4, per un totale di 4 milioni di spettatori e 21.5% di share.

Ma il vero messaggio arriva dal profilo del pubblico: secondo OmnicomMediaGroup, infatti, ha ottenuto picchi del 31% di share tra i teenager e tra i 25/34 anni e il 20% tra gli 8/14 anni. L’omaggio firmato da Toni Capuozzo ha ripercorso la vita di Berlusconi con immagini emozionanti e racconti di persone a lui vicine come Fedele Confalonieri, Maria De Filippi, Gerry Scotti, il fratello Paolo.

Anche la Rai ha fatto la sua parte con ampi spazi in Cinque minuti e Porta a porta di Bruno Vespa, Unomattina Estate, Agorà, Il cavallo e la torre e con lo speciale Filo diretto-Ricordando Silvio su Rainews24. Complessivamente 15 milioni di italiani ne hanno condiviso il ricordo. Una cifra che parla da sola.