Carmen Russo sbotta: "In 40 anni di letto mi sarei accorta", la voce su Enzo Paolo

Carmen Russo perde le staffe. Accade nel salotto di Monica Setta a Storie di donne al bivio. Al centro le voci che circolano sul marito."Mio marito Enzo Paolo Turchi non è gay", ha tuonato senza mezzi termini per poi aggiungere: "Se lo fosse stato me ne sarei accorta in oltre 40 anni di matrimonio". Stando alla showgirl 65enne i pettegolezzi sarebbero nati durante la partecipazione del marito al Grande Fratello: "Tutto è nato da una frase di Zeudi Di Palma al Grande Fratello che poi è stata subito chiarita e anche smentita. Ma il mondo del web è terribile e ogni voce diventa realtà".

E ancora: "Io ed Enzo Paolo stiamo insieme da una vita e ci amiamo come il primo giorno". Nel frattempo Carmen si è soffermata sulla sua esperienza nello show di Carlo Conti Ne vedremo delle belle, che si concluderà proprio sabato: "Mi sono impegnata e anche se i giudici sono stati un po' cattivelli so di aver fatto bene", ha affermato nella speranza di vincere la competizione.