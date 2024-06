Tommaso Cerno stronca Lucia Azzolina: "Lezioncina da 4 soldi, tipica del Bignami"

22 giugno 2024 a

a

a

Questa mattina, venerdì 21 giugno, è andata in onda una nuova punta di L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo. Tra gli argomenti trattati nel corso della trasmissione, ancora una volta, il fascismo. L'ex ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, grazie alla sua esperienza prima da insegnante scolastica e poi da preside, ha parlato del ventennio, ricordando tutte le atrocità commesse dal regime di Benito Mussolini. Secondo la grillina, è sbagliato sostenere che il Duce abbia "fatto anche cose buone". Ma la lezione di storia dell'ex deputata del M5s non è stata apprezzata da tutti gli ospiti del in studio.

Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, ha criticato l'ex ministro del M5s per aver impartito una "lezioncina tipica di un Bignami. "Questa è una lezioncina da quattro soldi - ha risposto il giornalista -., tipica del Bignami. Non posso ascoltare il livello culturale di un Paese dato dal fatto che un ex ministro dell'istruzione riesce a farci questo Bignami che non serve a nulla e che non dice niente".

A Stefano Massini il Duce non basta più: è caccia grossa a Hitler

"In questo dibattito - ha continuato Cerno - vedo un Paese dove tutti sono o fascisti o di sinistra e che ha dimenticato la vera componente antifascista repubblicana, cattolica e liberale che è il fondamento di questo Paese. Non vedo più De Gasperi, vedo solo Berlinguer contro Mussolini: un Paese che non è mai esistito. Un Paese - ha poi aggiunto - che sta diventando ignorante, peggio di quei ragazzini di estrema destra. Leggettevi i libri di storia".