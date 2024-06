Alessandro Borghese, uno-choc: "Chi ha chiuso dopo 4 Ristoranti. E perché"

25 giugno 2024 a

Un Alessandro Borghese a tutto campo, quello che si racconta a Tintora, il podcast di Stefano Rapone e Daniele Tinti. Un'intervista in cui ovviamente si parla, e tanto, di 4 Ristoranti, il format che conduce da diversi anni con importantissimi riscontri in termini di pubblico (in onda su Sky e Tv8).

Borghese ammette che spesso durante le registrazioni avvengono litigi che in fase di montaggio devono essere tagliati, poiché non proponibili al pubblico. "Ogni tanto ci sono delle litigate che dobbiamo tagliare - ammette -. Funziona che all’inizio c'è l'entusiasmo di essere stati scelti e io dico sempre avete già vinto perché c'è un grande ritorno pubblicitario. Quindi gli consiglio di non fare i gargarozzoni, di non aumentate i prezzi che poi non fa bene", ricorda lo chef.

Ma non solo. C'è anche un risvolto per certi versi impensabile: Borghese ammette che diversi ristoratori, dopo aver preso parte al programma, sono stati costretti a chiudere la loro attività. "Tanti hanno pure chiuso. All’inizio si amano e io gli dico oggi da te domani da loro, sii onesto, sii obiettivo e trasparente, dì quello che devi dire, ma c'è sempre un po’ 'di remora all’inizio. Questo dura due giorni, il terzo crollano tutti i freni inibitori, il quarto giorno arriviamo al tavolo del confronto perché la cucina, il cibo in Italia è qualcosa di importante. È come la memoria ancestrale, è come la musica, ha la stessa memoria evocativa", conclude Alessandro Borghese il suo resoconto.