Ilary Blasi, il crollo dopo Battiti Live: "Mi sto riprendendo solo ora"

02 luglio 2024 a

a

a

“Non sono abituata a fare tardi per tre sere consecutive, mi sto riprendendo”: Ilary Blasi lo ha detto a proposito del concerto evento Battiti Live che lei conduce insieme ad Alvin. Le prime tre puntate sono state registrate a Molfetta dal 21 al 24 giugno, mentre il 6 e il 7 luglio saranno registrati i due appuntamenti conclusivi a Otranto. Poi, a partire da lunedì 8 luglio, le cinque serate di Battiti Live andranno in onda su Canale 5.

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha ammesso però che presentare questo tipo di spettacolo ha anche un lato divertente: "È bello perchè la musica è gioiosa. Lavori sì, ma alla fine ascolti canzoni!”. Poi ha spiegato che dietro le quinte il clima è disteso: "A Radio Norba sono tutti premurosi e accoglienti. Mi sono trovata subito bene”. Sul suo collega, invece, ha rivelato: “Nel backstage con Alvin balliamo, ci facciamo i video, sembra di stare nel privè di un club”.

"Ma che devo dire? Ditemelo!": il microfono di Ilary Blasi resta aperto, imbarazzo a Mediaset

La Blasi, insomma, ha detto di essere entusiasta di questa nuova avventura. Parlando, poi, del momento più divertente della trasmissione, ha rivelato: “L’interazione con gli artisti sul palco, lo scambio di battute”. Infine, ha confessato di non ascoltare musica mentre è in casa ma solo quando è in auto, spiegando di essere legata ai brani di una volta, quelli che le ricordano la sua adolescenza.