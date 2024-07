Nunzia De Girolamo, la confessione: "Perché ho nascosto per anni la storia con Boccia"

03 luglio 2024 a

"C’è stato un colpo di fulmine, perché io sono abilissima a complicarmi la vita e quindi me la sono complicata. La storia è stata molto nascosta per almeno due, tre, anni”: Nunzia De Girolamo, ospite del programma Camper, lo ha detto a proposito del marito, il dem Francesco Boccia. “Ti sei innamorata dell’avversario”, ha detto il conduttore, Marcello Masi, alla sua ospite.

La conduttrice di Estate in diretta ha spiegato anche quanto sia stato difficile tenere segreta la relazione per tutto quel tempo: “Siamo stati proprio chirurgici”- Incredibile, in ogni caso, il fatto che i due non si siano conosciuti in Parlamento. "L’avevo conosciuto in un convegno a Napoli - ha raccontato la De Girolamo -. Sono salita su questo palco e… colpo di fulmine”. Poi, ha ammesso che la "convivenza" in Parlamento non è sempre stata facile, soprattutto all'inizio "perché all’epoca c’era molta conflittualità tra chi stava da una parte e dall’altra, non è come oggi che ci sono tanti governi misti. Li era netta la divisione”.

La conduttrice ha sottolineato che la sua storia con Boccia "dura". Dalla loro unione è nata qualche anno fa Gea, che oggi ha 12 anni e che la De Girolamo ha definito "l'amore della mia vita". Le due, come raccontato dall'ex deputata, amano fare tante cose insieme, in particolare viaggiare.