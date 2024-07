Del Debbio, lite con Pier Silvio Berlusconi? Tutte balle, come stanno le cose

14 luglio 2024 a

a

a

La presunta lite tra l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi e il conduttore di Rete 4 Paolo Del Debbio per la linea editoriale da tenere in tv? Tutte balle. L'indiscrezione, lanciata da Dagospia, è stata smentita da fonti vicine a Mediaset, secondo cui sarebbe bastato fare due telefonate ai diretti interessati per capire che si trattasse in realtà di una voce falsa.

Nel “Dagoreport” pubblicato dal portale di Roberto D'Agostino, però, le indiscrezioni smentite sono anche altre. “A Mediaset nulla sarà come prima - si legge nell'articolo - con Pier Silvio e Marina al comando, tramonta la stella del gran capo dell'informazione, Mauro Crippa”. E poi: “Nicola Porro, se non si toglie il fez, rischia di perdere il programma”, oppure: “Giordano dovrà darsi una regolata". E così via.

Canale 5, The Family fa subito centro: la Turchia fa godere Mediaset

In realtà non c'è nulla di vero: Mauro Crippa, che da almeno 30 anni viene dato per morto e sepolto, non solo resta al suo posto ma di recente è stato anche promosso a direttore della Comunicazione di tutto il Gruppo. Per quanto riguarda le altre due notizie, anche in quel caso fonti vicine all'azienda fanno sapere che sarebbe bastato telefonare a Mario Giordano o a Nicola Porro per sentirsi rispondere con una risata.