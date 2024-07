Reazione a catena, "meno di 600 euro a testa": montepremi, scoppia il caso

14 luglio 2024 a

Le Salsa e Merenda, le campionesse in carica di Reazione a catena, il game show condotto da Pino Insegno, sono state sifdate dai Comare e Compare, cioè Giulia, Mattia e Valeria da Torino, nella puntata andata in onda questa sera su Rai 1. Gli sfidanti sono tre giovani amici, due dei quali sono coniugi, Giulia e Mattia, madrina e padrino della figlia di Valeria.

Ad avere la meglio, al momento dell'Intesa Vincente, sono state le campionesse, che sono riuscite a centrare ben quindici parole. Dunque, sono arrivate all’Ultima Catena con ben 114mila euro di montepremi. Poi, però, dopo aver dimezzato diverse volte, sono scese a 3.563 euro. L’Ultima parola della Catena era INDAGINE, mentre la seguente iniziava con CA e finiva per O. Il terzo elemento, che le campionesse hanno comprato, era invece GUARDA. Le Salsa e Merende per 1.782 euro hanno detto CASO. Che si è rivelata la risposta corretta.

Tanti i commenti degli spettatori durante la puntata. "Grande entusiasmo per meno di 600 euro a testa. #reazioneacatena", ha scritto un utente su X, riferendosi al montepremi finale delle campionesse. Un altro, invece, ha posto l'accento sulle grida felici delle Salsa e Merende dopo aver vinto: "Mi sono dimenticato di abbassare il volume, hanno tirato un urlo che mi ha fatto sobbalzare". E ancora: "Per 1700 euro non esultavo così".