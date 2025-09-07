Reazione a catena, "a quel paese": Smamma, solo insulti

"Niente non c'arrivano". Sfottò e una certa irritazioner per la performance degli Smamma, che si confermano campioni di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno,

Serata dolceamara quella di sabato per Marco, Sara e Marta, rispettivamente papà e figlie con mamma a guardarli da casa (da qui, il nome del trio). Nulla possono gli sfidanti, i Qui per caso. Ma all'Ultima catena, arrivati con 145mila euro, sbagliano tutto lo sbagliabile, compresa ovviamente la parola chiave.

"Con la vittoria di puntata di oggi, gli Smamma uguagliano i Passatempi a 10. Davanti a loro solo Trerapiste a 13 e Tiri Liberi a 14", sottolinea il profilo X di "Statistiche di Reazione a catena", che a fine puntata però sottolinea come "con 6 errori, stasera gli Smamma hanno realizzato il loro record negativo all'ultima catena".

Poi però si scatenano i telespettatori, contro i campioni, gli autori e la Rai. Le ultime due parole-indizio sono "Prima" e "Andare", la risposta giusta è "marce" ma non convince nessuno sui social. E qualcuno esagera: "Ciao a tutti, io me ne vado a marce", "Andare a marce non l'ho mai sentita, disoneste, bastarde, balorde, ma marce mai", "Andare a quel paese", "Si dice andare a marce?", "Maandateaca***E".

Quindi, altre recriminazioni sull'ultimo spot, ormai una costante: "Io farei un'altra pubblicità anche da quando loro dicono la parola a quando Insegno annuncia il responso", "La pubblicità in questo momento ci sta come

I CAVOLI A MERENDA", "Posso ribadire che la pubblicità sull'ultima parola è insopportabile?", "Prima la pubblicità, poi la parola..."