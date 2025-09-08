Sondaggio-Mentana, chi sale e chi scende: svelati i numeri

Come ogni lunedì, ecco il consueto sondaggio di Swg realizzato per il tg di Enrico Mentana. Su La7 i numeri vedono un lieve calo di consensi per il partito di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia registra un -0,2 per cento e arriva al 30 per cento. Segue, con una crescita di +0,2 per cento, il Partito Democratico. I dem si piazzano al 22,2 per cento.

Terzo posto per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. I grillini arrivano al 13,6 con un +0,3% rispetto alla settimana precedente. E ancora, +0,2% per la Lega. Il Carroccio risulta invariato. Poco più sotto Forza Italia, che con un +0,1 per cento arriva all'8,3. Piccola crescita anche per Verdi e Sinistra (+0,1%, al 6,8 per cento). Per quanto riguarda i partiti minori Azione scivola al 3,3 per cento registrando un -0,2%. Poi ecco Italia Viva al 2,4 con un -0,1 per cento e + Europa (-0,1% al 2 per cento).