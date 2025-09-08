Alcaraz, la sentenza di Panatta: "Non me ne vogliano i fan di Sinner..."

Adriano Panatta non ha usato giri di parole per commentare il trionfo a New York di Carlos Alcaraz su Jannik Sinner. La leggenda del tennis azzurro ha spiegato ai telespettatori della Domenica Sportiva che quando è in giornata lo spagnolo è di gran lunga superiore all'altoatesino.
"Jannik è impressionante quando riesce a imporre il suo gioco - ha spiegato Adriano Panatta -. Ma quando gioca contro uno come Alcaraz che onestamente, non se la prendano i grandi fan di Sinner ma ha più soluzioni tecniche... Non sono facili da mettere in opera, Carlos qualcosina in più lo dimostra, come accaduto stavolta - ha poi aggiunto la leggenda azzurra -. Però ci sta che la prossima volta vincerà Sinner in tre set".
Carlos Alcaraz trionfa? L'assurda reazione di Donald TrumpAlla finale degli US Open, oltre ai protagonisti in campo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, sugli spalti c’era anche...
E ancora: "Alcaraz ha un fisico pazzesco, è fatto di gomma, fa recuperi quasi impossibili, arriva su palle inarrivabili ci arriva e ha pure il controllo. E sul dritto diventa più forte di Sinner. Mi aspettavo una finale più combattuta, ma stavolta Alcaraz ha giocato decisamente meglio, a parte il secondo set in cui Sinner ha provato ad alzare il ritmo, ma lo spagnolo giocava a un livello di velocità e - ha concluso Panatta - soluzioni tecniche che anche il miglior Sinner avrebbe avuto difficoltà".