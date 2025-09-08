Alcaraz, la sentenza di Panatta: "Non me ne vogliano i fan di Sinner..."

"Jannik è impressionante quando riesce a imporre il suo gioco - ha spiegato Adriano Panatta -. Ma quando gioca contro uno come Alcaraz che onestamente, non se la prendano i grandi fan di Sinner ma ha più soluzioni tecniche.. . Non sono facili da mettere in opera, Carlos qualcosina in più lo dimostra , come accaduto stavolta - ha poi aggiunto la leggenda azzurra -. Però ci sta che la prossima volta vincerà Sinner in tre set ".

Adriano Panatta non ha usato giri di parole per commentare il trionfo a New York di Carlos Alcaraz su Jannik Sinner . La leggenda del tennis azzurro ha spiegato ai telespettatori della Domenica Sportiva che quando è in giornata lo spagnolo è di gran lunga superiore all'altoatesino.

E ancora: "Alcaraz ha un fisico pazzesco, è fatto di gomma, fa recuperi quasi impossibili, arriva su palle inarrivabili ci arriva e ha pure il controllo. E sul dritto diventa più forte di Sinner. Mi aspettavo una finale più combattuta, ma stavolta Alcaraz ha giocato decisamente meglio, a parte il secondo set in cui Sinner ha provato ad alzare il ritmo, ma lo spagnolo giocava a un livello di velocità e - ha concluso Panatta - soluzioni tecniche che anche il miglior Sinner avrebbe avuto difficoltà".