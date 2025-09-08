Reazione a catena, bufera sugli Smamma: "Questa roba fa vomitare"

Non basta agli Smamma continuare a scalare la classifica dei campioni di questa edizione di Reazione a catena per entrare nel cuore dei telespettatori. Il trio tutto in famiglia composto da papà Marco e dalle figlie Marta e Sara si confermano i dominatori del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Superate le sfidanti Le Senza trucco (Rebecca, Cecilia e Nives), i campioni approdano con fatica all'Ultima catena con "soli" 99mila euro di montepremi in ballo.

Arrivano all'ultima parola giocandosi il jolly e con 1.547 euro e due indizi, "Spazio" e "Secondo": "La risposta corretta è Contorno", spiega Sara. E ha ragione: gruzzoletto portato a casa.

Sui social, però, pochi applausi per loro: "I campioni sono sistematicamente e spudoratamente favoriti. Questa cosa fa vomitare", "Catena facilissima e buttano i jolly. Così bravi campioni senza aiutino erano già a casa da un po'", "Assurdo rovinare un bel programma televisivo, un bel gioco come lo è Reazione a catena per voler favorire una squadra. Ma poi... perché?". Qualcuno li difende ("Brava Marta dai, per una volta che l'intuizione l'ha avuta lei...", "Non mi sembrano poi così facili: c'è gente qui sa tutto..."), altri criticano gli autori: "Cosmico. Collegamento, Contatto, Controllo, Concetto, Concesso... Bohhh Troppe possibilità", "Contorno non era facile specialmente per spazio", "Il contorno di uno spazio, in matematica e geometria, è anche detto Frontiera ed è l'insieme dei punti che non appartengono né all'interno né all'esterno di un dato insieme o figura".

E pazienza se come detto gli Smamma stanno sempre più scrivendo il loro nome nell'albo d'oro della trasmissione. Nella classifica delle squadre che hanno vinto più puntate in questa stagione, ricorda "Statistiche di Reazione a catena" sempre su X, salgono a 11 dietro solo ai Tiri Liberi (14) e Trerapiste (13) e davanti a Passatempi (10) e Vota Antonio (7).



