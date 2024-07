Amelia Villano, Belen Rodriguez e Chiara Ferragni insieme? La comica dai due volti

Alessandra Menzani 27 luglio 2024 a

Di imitatori bravi in Italia ne abbiamo in abbondanza. E non solo oggi: da Corrado Guzzanti a Paola Cortellesi, da Virginia Raffaele a Maurizio Crozza e poi Fiorello, Ubaldo Pantani, Max Giusti, inutile fare elenchi noiosi. Tutti artisti che non copiano solamente la loro “vittima” ma ne rubano l’anima e talvolta vanno oltre, immaginando e creando un mondo.

La giovane comica Amelia Villano di strada deve ancora farne per raggiungere i traguardi delle star di cui sopra, ma sicuramente sta facendo strada: Carlo Conti si è accorto di lei visto che l’ha scelta come concorrente della prossima edizione di Tale e quale show nel 2024. Amelia ha colpito perché, tra i tanti comici ed imitatori su piazza, è a occhio e croce l’unica che riesce a fare una parodia che definiremmo simultanea, o “a doppia faccia”.

Nelle sue performance su TikTok trucca metà volto con i tratti della showgirl argentina Belen Rodriguez (labbra carnose, occhi da cerbiatto e capelli castani) e l’altra metà con quelli dell’influencer Chiara Ferragni (capelli biondi e trucco simile). Il risultato è sorprendente perché mostrando ora un profilo ora un altro cambia soggetto con un’eccezionale capacità di trasformazione.

TRASFORMISTA

Carlo Conti, che sarà anche direttore artistico di Sanremo per due anni, per il suo show Tale e quale non si è fatto sfuggire questo personaggio interessante, che arriva dunque in prima serata su Raiuno dopo una lunga gavetta. Ventotto anni, originaria della provincia di Caserta, da quando aveva dieci anni desiderava cantare. A 16 entra in una band e studia moda. Nel 2015 partecipa come concorrente a The voice of Italy, il talent show di Raidue ha la cantante Noemi come coach. Amelia riesce a arrivare a una buona fase del percorso. Riprende a studiare, stavolta recitazione.

Diventa parecchio popolare su TikTok quando durante la pandemia stavamo tutti a casa e cercavamo di rallegrarci con qualche video sul web. I suoi erano scoppiettanti e, vista la qualità, diventano virali.

Nel frattempo non abbandona la musica, scrive, compone, pubblica pezzi inediti, suona la chitarra, canta in napoletano brani in italiano (è un suo format nel profilo): oggi, con più consapevolezza, Amelia dice di voler diventare una cantante-attrice.

POLIEDRICA

Oggi è una delle voci di Radio Zeta. E a ottobre tornerà a Tale e quale show dove già era stata giudice, il 6 ottobre del 2023, ospite al fianco di Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio.

Insieme a lei, nel cast dei concorrenti che dovranno imitare artisti famosi nel look e nella voce, ci saranno Justine Mattera, showgirl ed ex moglie di Paolo Limiti, Kelly Joyce, cantante francese nota per la hit Vivre la vie, Giulia Penna, attrice e content creator, Verdiana Zangaro, cantante del trio “Le Deva”, Carmen Di Pietro, showgirl e attrice, Roberto Ciufoli, attore e comico, ex componente della Premiata Ditta, Thomas Bocchimpani, cantante, dal talent Amici, Feysal Bonciani, cantante e attore, volto a teatro in Jesus Christ Superstar; Massimo Bagnato, attore e comico, nel cast di Zelig e Simone Annicchiarico, conduttore, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli.

Nella giuria del programma non ci sarà Francesco Paolantoni. In compenso si arricchirà con la new entry Alessia Marcuzzi, sempre più mattatrice in Rai. Confermati, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. I tre giurati fissi, inoltre, saranno affiancati di puntata in puntata da un quarto giudice a rotazione: tra i volti già confermati quelli di Stefano De Martino (promosso conduttore di Affari tuoi dopo l’addio di Amadeus alla Rai), Pupo e Geppi Cucciari.