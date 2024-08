Giovanni Donzelli inchioda Ilaria Salis col cruciverba: "5 lettere, quando vai in vacanza..."

02 agosto 2024 a

Si chiama "L'enigmistica dei Patrioti", si tratta di un "cruciverbone" proposto da Fratelli d'Italia nel corso del tour estivo, iniziato dalla spiaggia di Ostia. A guidare l'iniziativa ovviamente ecco il coordinatore del partito, Giovanni Donzelli, che ha aperto l'iniziativa insieme al capogruppo Tommaso Foti, al presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e al coordinatore della provincia di Roma, Marco Perissa.

Ma torniamo al cruciverba dei Patrioti, uno dei diversi giochi proposti nel fascicolo enigmistico. Il tutto, ovviamente, ha uno sfondo squisitamente politico. Per esempio, il quiz: qual è l’allucinazione più stravagante della sinistra? tre le possibili risposte: "Telemeloni; nuovo autoritarismo; l’esistenza del campo largo".

Ma il cruciverba dei Patrioti ha fatto irruzione anche a La7, per la precisione a L'aria che tira, il programma condotto ogni mattino da Francesco Magnani. Ecco in collegamento direttamente dalla spiaggia proprio Donzelli, il quale, come detto, presenta l'enigmistica griffata FdI. Si passa al cruciverba. Ed ecco che il coordinatore FdI legge una definizione: "Non conviene lasciarle le chiavi di casa quando parti in vacanza. Cinque lettere". La risposta? Ovviamente "Salis", da intendersi come Ilaria Salis, la reginetta delle occupazioni ora planata al Parlamento europeo tra le fila di Avs.

