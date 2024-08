Reazione a Catena, "non ci arrivano proprio": campionesse travolte dagli insulti

07 agosto 2024 a

a

a

E' la decima puntata di Reazione a Catena per le campionesse Giulia, Serena ed Elena, Le Senza Ghiaccio. Nell'appuntamento col game show condotto da Pino Insegno andato in onda questa sera, il team vincente è stato sfidato da I fidanzati di, tre amici, Pasquale, Antonio e Carmelo dalla Sicilia. "Ci siamo conosicuti grazie alle nostre fidanzate", hanno detto per spiegare il nome della loro squadra.

All'Intesa vincente, però, ad avere la meglio ancora una volta sono state le Senza Ghiaccio, che hanno centrato ben 13 parole. Gli sfidanti invece si sono fermati a 11. Le Senza Ghiaccio sono arrivate all'Ultima catena con 110mila euro. Poi, dopo vari dimezzamenti, il montepremi all'Ultima parola è sceso a 3438 euro. A quel punto il termine a loro disposizione era Appunto. Secondo elemento iniziava con FI e terminava con O. Ignoto il terzo elemento, che le campionesse hanno deciso di comprare, dimezzando ancora una volta il montepremi, sceso quindi a 1719 euro. Terzo elemento, comunque, era Telefono. Le Senza Ghiaccio hanno provato a indovinare il secondo elemento dicendo Filo. Peccato però che la risposta corretta fosse invece Fisso.

"Ogni sera è facile". le Senza Ghiaccio ancora sotto accusa: vincono senza convincere | Guarda

Tanti i commenti alla puntata. Qualcuno su X ha criticato le campionesse: "Dimezzano catene discretamente facili e arrivano con poco più di 1000 €..Trovano l'ultima parola corretta ma poi non la dicono... #reazioneacatena". "Non ci arrivano proprio...!!!", ha scritto qualcun altro. Ma c'è anche chi ha messo in dubbio la soluzione: "Per me fisso è poco convincente… Poi, ai posteri…".