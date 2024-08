Reazione a Catena, dramma-Stanghette: "Non ci sono più", perché le campionesse hanno lasciato

16 agosto 2024 a

La puntata di Ferragosto di Reazione a catena - il programma campione di ascolti condotto da Pino Insegno su Rai 1 - ha riservato una sorpresa inaspettata ai telespettatori. Le Stanghette, le campionesse in carica, non erano presenti in studio. E il conduttore ha chiosato: "Le nostre campionesse non ci sono più," ha detto, aggiungendo che il trio ha dovuto abbandonare il gioco dopo sette puntate per motivi di lavoro. Al loro posto, sono entrate in scena due nuove squadre: Le Scrocchiarelle, formate da Erica, Roberta e Alessandra di Verona, e I Mezzi Marinai, composti da Matteo, Anna e Giosuè provenienti da Procida.

È stata proprio la squadra de I Mezzi Marinai a brillare nella gara, riuscendo a conquistare la vittoria nell’Intesa Vincente con 7 parole corrette, guadagnandosi così l'accesso all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 124mila euro. Tuttavia, a causa dei vari dimezzamenti, la cifra è scesa fino a 7.750 euro, e poi a 3.875 euro per l’acquisto del Terzo Elemento. Nonostante tutto, i nuovi campioni hanno indovinato correttamente la parola che collegava "Semplice" e "Credito", scegliendo "Carta" come risposta, che si è rivelata esatta.

Nel frattempo, sui social, si è scatenata la consueta polemica sulla preparazione dei concorrenti. Molti utenti si sono detti sorpresi dall'assenza improvvisa de Le Stanghette. Su X, il dibattito si è acceso tra commenti critici sulla preparazione musicale delle nuove squadre e domande sul destino delle ex campionesse: "Ma che fine hanno fatto Le Stanghette?", "Sono sparite senza salutare?", "È una replica? Dove sono le campionesse?". La scomparsa di Le Stanghette ha lasciato molti spettatori perplessi, alimentando speculazioni e curiosità sulla loro improvvisa uscita di scena.