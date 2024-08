Selvaggia Lucarelli demolita da Carolyn Smith: "Preferisco altre letture, non ho tempo per i pettegolezzi"

16 agosto 2024 a

a

a

Come sempre, come ogni anno e come ogni edizione, il clima a Ballando con le Stelle - il format condotto da Milly Carlucci e confermatissimo su Rai 1 - è incandescente ben prima che il programma inizi. E come sempre al centro delle polemiche c'è Selvaggia Lucarelli, giudice del format contestatissima sia dai colleghi sia dai ballerini, un filo conduttore in tutte le edizioni.

E così a scagliarsi contro Selvaggia ecco, ancora, Carolyn Smith, presidentessa della giuria di Ballando che riprenderà sabato 28 settembre (va detto che la Carlucci non ha ancora ufficialmente confermato i giurati di questa edizione ma si dà per scontata la presenza delle due). Carolyn Smith, sul settimanale Mio, picchia duro contro la collega e contro il suo libro, Il vaso di Pandoro, tutto su ascesa e caduta di Chiara Ferragni e Fedez.

"Proprio quella nata biologicamente donna?": Carini-Khelif, lo sfregio di Selvaggia Lucarelli a Meloni | Guarda

"Non ho avuto tempo di leggere il libro di Selvaggia Lucarelli. Il mio calendario è già pieno e preferisco dedicarmi a letture che migliorano me stessa - premette Carolyn Smith -. Non mi interessano le critiche, i pettegolezzi e le diatribe tra vip, quando l’uno vuole attaccare l’altro. Di conseguenza non posso neppure commentare, perché non so nulla a riguardo e non voglio sapere", conclude picchiando durissimo. Parole pesanti, veri e propri siluri sul lavoro e sul metodo di Selvaggia Lucarelli. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, a Ballando ci saranno vere e proprie scintille...