Daniela Santanchè gela l'inviata de La7: "Quella parola mi fa venire l'orticaria"

L'estate è quasi giunta al termine. Ma ci sono ancora migliaia di italiani che devono ancora partire per le proprie vacanze. Alcuni opteranno per mete estere. Tra le più gettonate ci sono sicuramente la Spagna, la Grecia e la Francia. Altri, invece, preferiscono rimanere nel nostro bel Paese, così ricco di attrazioni turistiche e di paesaggi mozzafiato. D'altronde l'Italia ha sempre potuto contare su grandi ondate di turismo, grazie alle sue città d'arte e alle sue coste quasi caraibiche. Ma qualcuno sta cominciando già a storcere il naso e a chiedere provvedimenti per arginare questo fenomeno.

A sinistra c'è chi crede che in Italia di turismo ce n'è fin troppo. Ne è un chiaro esempio Dario Nardella, ex sindaco di Firenze. L'eurodeputato del Pd ritiene che la grande ondata di vacanzieri debba essere gestita. Forse seguendo l'esempio della Barcellona amministrata dalla sinistra spagnola, che proprio in questi giorni sta imponendo una stretta per "salvare il centro storico" dai visitatori e restituirlo così ai cittadini.

Daniela Santanché, ministra del Turismo, la pensa in maniera opposto. La senatrice di Fdi non ha usato troppi giri di parole per smontare la retorica della sinistra italiana. "Overturism è una parola che mi fa venire l'orticaria perché dovremmo parlare come mangiamo - ha spiegato in un servizio trasmesso da L'aria che tira -. Overturism significa troppo turismo. Secondo me dire troppo turismo è una bestemmia. La cosa più importante è che dovremo avere le strutture turistiche aperte. Per far questo il governo deve sostenere le imprese. Il turismo congressuale sta crescendo molto così come quello sportivo. Dobbiamo aumentare questo tipo di offerte turistiche così aiutiamo gli imprenditori e le imprese a tenere aperto sempre. Crediamo che la soluzione sia quella della destagionalizzazione e - ha poi concluso - di implementare le offerte turistiche della nostra nazione".